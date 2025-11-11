Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askerî kargo uçağıyla ilgili medya kuruluşlarına resmi açıklamalar dışındaki bilgileri paylaşmamaları uyarısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir askerî kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünün bildirildiğini hatırlatarak, olayla ilgili resmî soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Daniş, tüm yayıncı kuruluşlara yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, 'Bu tür hassas durumlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermek de büyük önem taşıyor. Bu nedenle kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması önem arz ediyor' ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, ayrıca kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine yol açabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemelerin titizlikle yürütüleceğini belirtti.