Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) başkanlığa adaylığını açıklayan Yeşim Gökdağ, saha çalışmalarına hız verdi.

MANİSA (İGFA) - Yeşim Gökdağ, Manisa'da oda üyeleriyle bire bir görüşmeler gerçekleştirerek esnafın sorunlarını ve beklentilerini dinliyor.

Adaylık süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Yeşim Gökdağ, 'Çözüm odaklı bir Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası hayal ediyorum. Esnafımızı ziyaret ederken sorunlarını ve önerilerini dinliyoruz. Güçlü bir yönetim ile geliyoruz' ifadelerini kullandı.

Yeşim Gökdağ, esnafın her zaman yanında olacaklarını vurgulayarak, 'İyi günde kötü günde, mutlu günde acı günde üyelerimizin yanında olacağız. Projelerimiz hazır; Aralık ayının ortalarında kamuoyu ile paylaşacağız' dedi.