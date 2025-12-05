Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde kadının barış, birlik ve huzur sağladığını, güçlü kadının ise gelişim ve ilerleme getirdiğini belirtti.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pullman Hotel'de düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne katıldı.

'Kadının olduğu yerde barış olur' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadının olduğu yerde birlik olur. Kadının olduğu yerde dirlik olur. Kadın elinin değdiği yerde huzur ve düzen olur. Kadının güçlü olduğu yerde gelişme olur, ilerleme olur, inşa olur. Tıpkı medeniyetimiz gibi. Şehirlerimizin de anaç karakterde olması işte bu hakikatin tezahürüdür' dedi.

Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi https://t.co/xRRITItPw0 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 5, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplum hayatında olduğu gibi, şehir hayatı ve yerel yönetimlerde de kadınların etkin olmaları kritik önemde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kadın hakları konusunda altın yıllarını kendi dönemlerinde yaşandığını öne süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette kadının temsil oranını artırdıklarını ve kadınların sosyal hayatta hak ettiği yere gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANI 8 PUAN ARTTI

Erdoğan, göreve geldiklerinde kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 27,9 seviyesinde olduğunu belirterek, 2025 Eylül ayı itibarıyla bu oranın yüzde 35,7'ye yükseldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların siyasetteki görünürlüğünün de önemli ölçüde arttığını belirterek, görev başına geldiklerinde Meclis'te 24 kadın milletvekili bulunduğunu, temsil oranının yüzde 4,4 olduğunu hatırlattı.

2023 Mayıs seçimleri sonrası bu sayının 119 kadın milletvekiline yükseldiğini, temsil oranının ise yüzde 19,83'e çıkarak 5 kat arttığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca kadın muhtar sayısının da 117'den 2 bin 1'e yükseldiğini açıkladı.

KAMU YÖNETİMİNDE KADIN ORANI YÜKSELDİ

Kadınların devlet yönetimindeki etkinliğine dikkat çeken Erdoğan, 'Kadın kamu çalışanlarının oranı 2024 itibarıyla yüzde 43,46'ya ulaştı. Kadın valilerin sayısı 4 katına, kadın kaymakamların sayısı ise 3,7 katına çıktı. 2002'de 14 olan kadın büyükelçi sayısının bugün 80'e ulaştı' dedi.

Yargı teşkilatında kadınların önemli bir yer edindiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 bini aşkın hâkim ve savcı arasında 10.372 kadın yargı mensubu bulunduğunu dile getirdi.

Akademide de belirgin bir artış yaşandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oranları şöyle sıraladı:

Kadın profesör oranı: yüzde 24 → yüzde 36

yüzde 24 → yüzde 36 Kadın doçent oranı: yüzde 31 → yüzde 44

yüzde 31 → yüzde 44 Kadın öğretim görevlisi oranı: yüzde 36 → yüzde 53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sadece 23 yıl gibi kısa bir sürede bütün bu başarıları elde ettik. Kadınların her alanda daha görünür, daha etkin ve daha güçlü olduğu bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.