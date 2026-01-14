Denizli Büyükşehir Belediyesi, ağaç budamalarından elde edilen tonlarca odunu ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yuvaları ısıtacak. Başkan Çavuşoğlu, şehrin kaynaklarını tasarruflu kullanarak Denizli'ye hizmet etmeyi sürdürdüklerini vurguladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'nin tüm kaynaklarını Denizlililerle buluştururken israfı da önleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, örnek bir projeye daha imza atıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, ağaç budamalarından elde edilen atık odunlar ekonomiye kazandırılıyor.

Proje ile sorumluluk alanındaki park ve bahçeler ile yol kenarlarında bulunan, ekonomik ömrünü tamamlamış, kurumuş, tehlike oluşturan ya da dalları kırılan ağaçların budama çalışmaları sonrası ortaya çıkan atık odunlar değerlendirilerek israfın önüne geçiliyor.

Örnek bir sosyal belediyecilik modeli



Denizli'nin kaynaklarını daha verimli kullanma ve sosyal yardımlaşmayı artırma hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamında elde edilen tonlarca odun, sosyal güvenceye muhtaç vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılıyor. Park ve Bahçeler Dairesi tarafından budanıp toplanan odunlar Sosyal Hizmetler Dairesinin belirlediği ihtiyaç sahibi vatandaşlara veriliyor. Kışlık odun ihtiyacı bulunan vatandaşların İncilipınar Parkı'ndaki Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'ne müracaat etmeleri gerektiği belirtilirken, proje şehrin kaynaklarının halka hizmet vermesini sağlayacak önemli bir sosyal belediyecilik modeli olarak gösteriliyor.



'İSRAFI SIFIRLADIK'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, israfı önlemeye yönelik yapılan bu sosyal destek projesinin, kaynakların doğru ve verimli kullanılması anlayışıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Göreve geldiklerinde lüks, israf ve gereksiz harcamalara son vereceklerini ifade ettiklerini hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, 'Alt ve üstyapıdan sosyal tesislere, su yönetiminden ulaşıma kadar tüm alanlarda israfı sıfırladık. Yaptığımız tasarruflar doğrudan Denizli halkına hizmet olarak geri döndü. Şehrin kaynaklarını, belirli kesimler için değil ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için kullandık ve kullanmaya devam edeceğiz. Bu proje de ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evlerine sıcaklık ve huzur taşıyacak' dedi.