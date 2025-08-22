Denizli’nin Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, bugüne dek hiç görmedikleri Anıtkabir’i ziyaret etme taleplerini Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne iletti.

DENİZLİ (İGFA) - Bu anlamlı talep, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun talimatıyla yerine getirildi.

50 KADIN ANKARA’YA UĞURLANDI

Hazırlanan özel program kapsamında yaklaşık 50 kadın Ankara’ya götürüldü. Yolculuk öncesinde düzenlenen uğurlama törenine Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım ve CHP Acıpayam İlçe Başkanı Hazel Somkaya da katıldı. Kadınların heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunurken, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi gerçekleştirilen bu ziyaret onlara ayrı bir gurur verdi.

BİRİNCİ MECLİS VE ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ DE ZİYARET EDİLDİ

Anıtkabir’de Atatürk’e saygılarını sunan Acıpayamlı kadınlar, Cumhuriyetin kurucu liderine olan bağlılıklarını dile getirdi. Ziyaretin devamında Kurtuluş Savaşı yıllarında halk iradesinin kalbi olan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını gezen kadınlar, milli mücadelenin tarihi atmosferini yakından hissetti. Program kapsamında ayrıca Anadolu Medeniyetleri Müzesi de ziyaret edildi. Kadınlar, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini yansıtan eserleri inceleyerek, kültürel zenginliği yerinde görme fırsatı buldu.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR

İlk kez Anıtkabir, 1. TBMM ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni görme imkanı bulduklarını söyleyen kadınlar, “Zafer Bayramı öncesi böylesine anlamlı bir yolculuğu gerçekleştirmek bizler için tarifsiz bir duygu. Atamızın huzuruna çıkmak, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yeri görmek ve Anadolu’nun kadim tarihine tanıklık etmek hayatımızın en büyük gururlarından biri oldu. Bu imkanı bize sağlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür ediyoruz” diyerek duygularını dile getirdi.

“CUMHURİYETİN İZİNDE BİR YOLCULUK”

Kadınların ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ise, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emanet ettiği değerleri yaşatmak ve yarınlara aktarmak bizim en büyük görevimizdir. 30 Ağustos Zaferi’nin ruhuyla, halkımızın ortak değerlerini hep birlikte geleceğe taşıyacağız” dedi.