Bursa'da Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Osmangazi Kaymakamı Ali Partal’ı ağırladı.BURSA (İGFA) - 2021 yılından bu yana Osmangazi Kaymakamlığı görevini sürdüren Ali Partal, BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit ve yönetim kurulu üyelerini BEKSİAD Merkezi’nde ziyaret etti.

Ziyarette Yıldırım'daki bebe çocuk giyimi sektörünün gelişimi, Bursa'nın tekstildeki yeri, Vişne Caddesi'nin geleceği ve BEKSİAD'ın faaliyetleri masaya yatırıldı.

Bursa’daki, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü ile Bursa’nın tekstildeki yerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan BEKSİAD Başkanı Mehmet Bayezit, "Yıldırım bölgesinde faaliyet gösteren 80 bin çalışan ve 250 kayıtlı üyemizle şehrimizin ekonomisine katkı sağlayan önemli kuruluşlar arasında yer alıyoruz. BEKSİAD, Bursa'daki bebe çocuk konfeksiyon sektörüne öncülük yapan bir kuruluş, adeta sektörün lokomotifi konumunda. Vişne Caddesi, son yıllarda dünyanın her yanından alıcıları ağırlıyor. Türkiye’nin bebe çocuk konfeksiyonu kalbinin attığı yer desek abartmış olmayız diye düşünüyorum. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ise, “BEKSİAD’ın çalışmalarını yakından takip ediyor ve sektöre olan katkısını değerli buluyorum. Önümüzdeki süreçte de başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.