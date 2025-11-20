Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, şehir genelinde düzeni sağlamak ve vatandaşların huzurlu bir kent ortamında yaşamalarını temin etmek amacıyla denetim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Ekipler son olarak, kamu alanlarında para talep ederek vatandaşların iyi niyetini suistimal eden kişilere yönelik kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi.

Kent merkezinin farklı noktalarında yapılan kontrollerde dilencilik yaptığı tespit edilen kişiler yakalanarak Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada Kabahatler Kanunu çerçevesinde gerekli işlemler uygulanırken, dilencilik yoluyla elde edilen paralara da el konuldu.

Denetimlerin özellikle ibadethane çevreleri, yaya yoğunluğunun fazla olduğu alanlar ve trafik ışıklarının bulunduğu noktalar başta olmak üzere kent genelinde devam edeceği belirtildi. Vatandaşların huzurunu korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilerek, şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde ALO 153 Zabıta hattına ihbarda bulunulması çağrısında bulunuldu.