Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okulun bölümlerini, atölye ve uygulama alanlarını inceledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziyarette, okul bünyesine taşınan seranın uygulamalı eğitime katkısı vurgulandı.

OKUL BÖLÜMLERİ VE EĞİTİM FAALİYETLERİ İNCELENDİ

Sercan Kemik, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okul bünyesindeki bölümleri gezdi. Ziyaret kapsamında okul idaresinden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Müdürümüz, atölye ve uygulama alanlarını yerinde inceledi.

UYGULAMALI EĞİTİME KATKI SAĞLAYAN SERA

Ziyaret sırasında ayrıca İzzetiye Mahallesi'nden okul bünyesine taşınan sera da gözlemlendi. Sercan Kemik, öğrencilerin uygulamalı eğitim süreçlerine önemli katkı sağlayacak bu çalışmanın, mesleki eğitim açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

BAŞARI DİLEKLERİYLE ZİYARET TAMAMLANDI

Sercan Kemik, okul yöneticileri ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı.