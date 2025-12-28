ANKARA (İGFA) - Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda büyük bir başarıyı duyurdu.

Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, dünyada ilk kez iki platformun tamamen otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı.

Haluk Bayraktar paylaşımında; 'Bayraktar #KIZILELMA Dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirdi' şeklinde duyururken, paylaşılan videoda, Çorlu'daki test uçuşunda PT3 ve PT5 numaralı iki Bayraktar KIZILELMA prototipi, akıllı filo algoritmaları ve otonom muharebe pilotu eşliğinde senkronize manevralar yaparak yakın formasyon uçuşu icra ederken görüntülendi.

Söz konusu başarı, ileri seviye yapay zeka, görev algoritmaları ve sürü kabiliyetlerinin gerçek ortamda sorunsuz çalıştığını kanıtladı.