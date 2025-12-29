Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinden bu yana etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası yürütülen karla mücadele çalışmalarıyla ilgili güncelleme raporunu kamuoyuyla paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da yoğun kar yağışının etkili olduğu sabah saatlerinde kapalı bulunan 35 grup yolunun 31'i, Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, ulaşım sağlanamayan 4 grup yolunda mesaisini ise sürdürüyor.

31 GRUP YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Yapılan açıklamada, 'Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekiplerimiz, kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindedir. Sabah saatlerinde kapalı olan 35 grup yolundan 31'i ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açılmıştır. An itibarıyla Geyve ve Kocaali ilçelerinde kapalı bulunan kalan grup yollarının açılması için çalışmalarımız devam etmektedir' denildi.

49 ARAÇ 98 PERSONEL SAHADA

Açıklamada ayrıca, 'Kar yağışıyla mücadele kapsamında 49 araç ve 98 personelle sahada 24 saat esasına göre görev yapıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için rakımı 400'ün üzerinde olan zirve ve yaylalara çıkmamaları büyük önem arz etmektedir. Kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına çalışmalarımız aralıksız sürdürülecektir' ifadelerine yer verildi.