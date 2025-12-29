Yalova'da düzenlenen DAEŞ operasyonunda çatışma çıktı. Bursa'dan özel harekat polisinin de desteğe geldiği operasyon sürerken, çatışmanın yaşandığı bölgedeki 5 okulda eğitime ara verildi. Söz konusu operasyonla ilgili RTÜK'ten geçici yayın yasağı getirildi. RTÜK, resmi açıklamalar dışındaki yayınlardan kaçınılması çağrısı yaptı.
BURSA (İGFA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova'nın Elmalık Köyü'nde terör örgütü DAEŞ'e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili geçici yayın yasağı uygulandığını duyurdu.
RTÜK açıklamasında, süreçle ilgili yalnızca resmî makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması gerektiği vurgulanarak, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların ilgili mevzuat çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmelerinin önemine dikkat çekildi.
Yasağın, soruşturma süreci ve kamu güvenliği açısından hassasiyetler gözetilerek alındığı belirtildi.