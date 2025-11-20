Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen 15. Resort Turizm Kongresi'nin açılışına katıldı.

ANTALYA (İGFA) - Turizmin değişen, değiştiren ve dönüştüren bir sektör olduğuna değinen Başkan Vekili Özdemir, 'Antalya'yı yalnızca Türkiye'nin değil, Dünyanın stratejik turizm üssü haline getirmeye kararlıyız' dedi.

AKTOB tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi Antalya'da bir otelde yapıldı.

Kongrenin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Milletvekilleri, belediye başkanları, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, TÜROFED Başkanı Erken Yağcı ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

TURİZM BÜYÜRKEN ANTALYA HALKININ REFAHI DA BÜYÜMELİ

Kongrenin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir 2025 yılı sona ererken turizm rakamlarının 2024 yılı paralelinde tamamlanacak gibi göründüğünü söyledi.

'Bizim için başarı, sadece ağırladığımız misafir sayısı değil, aynı zamanda Antalyalıların mutluluğudur' diyen Başkan Vekili Büşra Özdemir, 'Yerel esnafın kazandığı, çiftçinin turizmle ürününe değer kattığı, gençlerin bu sektörde iş bulabildiği ve emeğinin karşılığını alabildiği bir modeli hep birlikte oluşturmalıyız. Yani Antalya turizmi büyürken, Antalya halkının refahı da büyümelidir' dedi.

BELEDİYENİN İMKANLARINI SEFERBER EDİYORUZ

Antalya'nın yerli yabancı 30 milyon civarında turiste ev sahipliği yaptığını belirten Büşra Özdemir, 'Bu rakam yerleşik nüfusumuzun 10 katından fazladır. Buna rağmen belediyemizin bütçe imkanlarıyla kentimizin tüm ihtiyaçlarını yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Altyapı yatırımlarımız başta olmak üzere, su verimliliği ve yönetimi, atık yönetimi, iklim değişikliği ile mücadele, deniz ve kıyı yönetimi, ulaşım, yenilenebilir enerji, sosyal ve kültürel etkinlikler, festivaller, tarihi değerlerin korunması gibi birçok konuda imkanlarımızı seferber ediyoruz' diye konuştu.

KONAKLAMA VERGİSİ TALEBİNİ YİNELEDİ

Antalya-Alanya otoyolu projesinin hayata geçirilmesindeki destekleri için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür eden Özdemir, 'Turizmin yoğun baskısı ile ortaya çıkan altyapı, ulaşım, çevre yönetimi gibi sorunları çözmek için konaklama vergilerinden biz yerel yönetimlerin pay alması hususunda da bizleri destekleyeceğinize inanıyoruz' diyerek destek talebini yineledi.

ANTALYA TURİZMİ İÇİN ORTAK AKIL ÇAĞRISI

Antalya'nın geleceğini planlarken; değişen misafir eğilimleri, küresel ısınmanın yaratacağı etkiler, aşırı turizm baskısı, tarım ve turizmin entegrasyonu ile turizmle kalkınan, turizmle barışık yerel halk ve sürdürülebilirliğin öncelikleri olacağını ifade eden Özdemir, konuşmasını şöyle tamamladı; 'Antalya turizminin başarısı; Belediyenin, Bakanlığın, turizm sektör temsilcilerinin ve ilgili tüm paydaşların ortak aklıyla mümkün olacaktır. Antalya turizmini tüm paydaşları ve güçlü yönetim politikalarıyla, yüksek katma değerli, nitelikli istihdam, yenilikçi ve sürdürülebilir vizyonuyla, Antalya'yı yalnızca Türkiye'nin değil, Dünyanın stratejik turizm üssü haline getirmeye kararlıyız.'