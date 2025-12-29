Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının 89. yıl dönümünde anlamlı bir tiyatro gösterisiyle andı. Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından Kocaeli Kongre Merkezi'nde sahnelenen 'Şair, Şiir, Şuur: Mehmet Akif Ersoy' adlı tek kişilik oyun, Akif'in 'Asım'ın Nesli' olarak nitelediği gençler için perde açtı.

KOCAELİ (İGFA) - İki seans halinde sahnelenen oyunu, ilköğretim ve lise öğrencileri eğitmenleriyle birlikte izledi. Murat Ozan'ın yönettiği, Burak Akyüz'ün kaleme aldığı oyunda Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Emre Nurettin Örük canlandırdı. Oyunun ışık tasarımı Sinan Mahçup, müzikleri ise Can Aksey Akın tarafından hazırlandı.

AKİF'İN HAYATINDAN KESİTLER

Oyunda, Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde kaleme aldığı İstiklal Marşı ile milletin bağımsızlık ruhunu ateşleyen Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sahneye taşındı. Akif'in düşünce dünyası ve eserleri gençlerle buluşturulurken, İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadığı zorluklar da etkileyici bir anlatımla aktarıldı. Şairin, 'Allah bir daha bu vatana İstiklal Marşı yazdırmasın' duasının anlamı bir kez daha derinden hissedildi.

ASIM'IN NESLİ'NDEN YOĞUN İLGİ

Akif'in vefat yıl dönümü kapsamında sahnelenen oyunu izleyen öğrenciler, beğenilerini alkışlarıyla dile getirdi. Oyunu büyük dikkatle takip eden gençler, Mehmet Akif'in işaret ettiği 'Asım'ın Nesli' olduklarını bir kez daha gösterdi.

PARA ÖDÜLÜNÜ BAĞIŞLAYAN VATAN ŞAİRİ

İstiklal Marşı için açılan yarışmaya, ödül konulması nedeniyle başlangıçta katılmak istemeyen Mehmet Akif Ersoy, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey ve arkadaşı Hasan Basri Bey'in ricaları üzerine yarışmaya katıldı. Yazdığı İstiklal Marşı, 17 Şubat 1921'de Sırat-ı Müstakim ve Hâkimiyet-i Milliye dergilerinde yayımlandı; 12 Mart 1921 tarihinde saat 17.45'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edildi. Akif, kendisine verilen 500 liralık ödülü Dar'ül Mesai Vakfı'na bağışladı. Kurtuluş Savaşı ve sonraki yılları Mısır'da geçiren Mehmet Akif Ersoy, siroz hastalığı nedeniyle 17 Haziran 1936'da yurda döndü ve 27 Aralık 1936'da İstanbul Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda hayatını kaybetti.