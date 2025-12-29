Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın vizyonuyla güçlenen Balıkesir İtfaiyesi'ne can dost K9 köpeği İda katıldı. Barınaktan sahiplenilen İda, Afyonkarahisar'daki Kentsel Arama Kurtarma Sınavlarında enkaz etabını rekor sürede geçerek tüm etapları başarıyla tamamladı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yıldız Arama Kurtarma Birliği'nin 'Ateş'inden sonra ikinci arama-kurtarma ve iz sürme köpeği 'İda' da ekibe katıldı.

Arama kurtarma köpeği sayısını ikiye çıkaran Balıkesir İtfaiyesi, olası bir afete karşı donanımını artırıyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce Altıeylül ilçesindeki Ovaköy barınağından sahiplenilen Belçika malionois cinsi İda, K9 Köpek Eğitmeni Cihan Kurtay ile birlikte her gün K9 Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Üstün yeteneği ve hızlı hareket kabiliyetiyle göz dolduran İda, Afyonkarahisar'da yapılan Kentsel Arama Kurtarma Sınavı etaplarını başarıyla tamamladı.

'İDA' REKOR KIRDI

Zorlu şartlarda yaşamını sürdüren ve barınağa terk edilmişken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından sahiplenilen Belçika malionois cinsi K9 köpeği İda, geçtiğimiz aylarda Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Kentsel Arama Kurtarma Sınavı etaplarını başarıyla tamamladı.

Enkazdan canlı vatandaşı 33 saniye gibi bir rekorla kurtaran İda, enkazın tamamını 4,5 dakikada tamamlayıp hem hız hem arama kurtarma açısından Türkiye'de sayılı K9 köpekleri arasında yer aldı.

BARINAKTAN SAHİPLENİLDİ, İTFAİYENİN YILDIZI OLDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale ve Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'nde görevli K9 Köpek Eğitmeni Cihan Kurtay ile birlikte her gün Büyükşehir İtfaiyesi K9 Eğitim Merkezi'nde eğitim alan Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği'nin 'İda' isimli Belçika malionois cinsi köpeği, Balıkesir İtfaiyesinin yıldızı oldu.

Farklı senaryolarda arama kurtarma operasyonlarına hazırlık amacıyla gerçekleştirilen eğitimler kapsamında enkaz altında kalan canlıları tespit etme, farklı hava koşullarında arama yapma ve koordineli çalışma becerilerini geliştiren İda, her canlının imdadına koşmaya hazır.