TÜİK'in 2024 Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi verilerine göre İstanbul, Türkiye ortalamasının yüzde 12,6 üzerinde fiyat düzeyiyle en pahalı bölge olurken, Mardin-Batman-Şırnak-Siirt'i kapsayan TRC3 bölgesi en ucuz bölge olarak öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) sonuçlarını yayımladı. Çalışma, Türkiye genelinde ortak bir mal ve hizmet sepeti üzerinden hesaplanan fiyat düzeyi endeksleriyle bölgeler arasındaki satın alma gücü farklarını ortaya koydu.

Türkiye'de yaşam maliyetinin bölgelere göre ciddi farklılıklar gösterdi.

İBBS 2. Düzey esas alınarak hazırlanan verilere göre, fiyat düzeyi endeksi 112,6 olan TR10 (İstanbul) Türkiye'nin en pahalı bölgesi oldu. TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ise 91,5 endeks değeriyle en ucuz bölge olarak kayıtlara geçti.

Buna göre İstanbul, Türkiye ortalamasına göre yüzde 12,6 daha pahalı, TRC3 ise yüzde 8,5 daha ucuz durumda.

GIDA VE GİYİMDE BALIKESİR-ÇANAKKALE ÖNE ÇIKTI

Gıda ve alkolsüz içecekler ile giyim ve ayakkabı harcama gruplarında en yüksek fiyat düzeyleri TR22 (Balıkesir, Çanakkale) bölgesinde görüldü. Gıda grubunda en düşük fiyat düzeyi TRC3'te, giyim ve ayakkabıda ise TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde gerçekleşti.

KONUT, EĞİTİM VE SAĞLIKTA İSTANBUL ZİRVEDE

Konut harcamalarında İstanbul 147,3 endeks değeriyle açık ara en pahalı bölge oldu. Aynı şekilde eğitim (138,8), sağlık (136,8), ulaştırma ve çeşitli mal ve hizmetler gruplarında da en yüksek fiyat düzeyleri İstanbul'da ölçüldü. Bu gruplarda en düşük fiyat düzeyleri ağırlıklı olarak TRA2 ve TRC3 bölgelerinde görüldü.

Lokanta ve oteller ana harcama grubunda en pahalı bölge TR31 (İzmir) olurken, en düşük fiyat düzeyi TRA2 bölgesinde kaydedildi.

Bu arada diğer harcama gruplarında sınırlı farklar gözlendi.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda bölgeler arası fiyat farklarının oldukça sınırlı olduğu görülürken, haberleşme grubunda fiyatların büyük ölçüde sabit olması nedeniyle önemli bölgesel farklılık oluşmadı. Eğlence ve kültür grubunda ise en pahalı bölge TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) oldu.