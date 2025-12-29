Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Genç Sahne Tiyatro Okulu, ilk seçmeleriyle genç yetenekleri bir araya getirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile SUBÜ iş birliğinde hayata geçirilen Genç Sahne Tiyatro Okulu'nun ilk seçmeleri büyük ilgi gördü. 100 adayın katıldığı seçmelerin ardından 30 öğrenci, profesyonel tiyatro eğitimi alma fırsatı yakalayacak.

100 ADAY BAŞVURDU

Sahne sanatlarına ilgi duyan üniversite öğrencilerine profesyonel tiyatro eğitimi sunmayı amaçlayan proje, daha ilk adımda yoğun ilgiyle karşılandı. Gerçekleştirilen seçmelere tiyatro alanında deneyimli ya da deneyimsiz toplam 100 aday başvuruda bulundu.

30 ÖĞRENCİYE SAHNE BİLGİSİ VE TİYATRO DERSLERİ VERİLECEK

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 10 kadın ve 20 erkek olmak üzere toplam 30 öğrenci, Genç Sahne Tiyatro Okulu'nda eğitim almaya hak kazanacak. Program kapsamında eğitimler aralık ayından mayıs ayına kadar, haftada iki gün ve toplam 8 saat olacak şekilde yürütülecek. Eğitim sürecinde temel oyunculuk, sahne bilgisi ve uygulamalı tiyatro dersleri yer alacak.

SAHNE DENEYİMİ KAZANACAKLAR

Eğitimler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ebru Aksakallı Gümrah tarafından verilecek. Gümrah, programın yalnızca teorik değil, uygulamaya dayalı ilerleyeceğini ve eğitim sürecinin sonunda katılımcıların sahne deneyimi kazanacağı kapsamlı bir sahneleme çalışmasının gerçekleştirileceğini ifade etti.