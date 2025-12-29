Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Yılbaşı Konseri'nde Beylikdüzü ve Ataşehir Gençlik Senfoni Orkestraları aynı sahneyi paylaşarak izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Genç müzisyenlerin başarılı performanslarıyla büyük beğeni toplayan konser, iki belediyenin kültür ve sanat alanındaki iş birliğine güçlü bir örnek oldu.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konserde orkestraların yönetimini Beylikdüzü Belediyesi Orkestra Şefi Tarık Tal ile Ataşehir Belediyesi Orkestra Şefi Utku Barış Andaç üstlendi.

Gecede sahne alan tenor Sedat Can Öztoprak ve soprano Duru Mey ise seslendirdikleri eserlerle geceye ayrı bir renk kattı. Belediyelerin kültür ve sanat alanındaki iş birliğinin önemli bir örneği olan konser, genç müzisyenlerin başarılı performanslarıyla büyük beğeni topladı.