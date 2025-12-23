Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Yılbaşı Festivali büyük bir coşkuyla devam ediyor. 7'den 70'e her yaştan binlerce vatandaşın akın ettiği festival, hediyelik eşya stantları, oyun atölyeleri ve festivale özel hazırlanan fotoğraf alanları ile büyük ilgi görüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Sanatın ve mutlu insanların şehri Denizli, Yılbaşı Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen festivale katılarak 2026 yılını umutla ve neşeyle karşılamak isteyen vatandaşlar, bu büyülü atmosferde bir araya gelmeye devam ediyor. Festival, ahşap hediyelik eşya stantları, çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan renkli ve eğlenceli fotoğraf çekim alanları, ücretsiz atlıkarınca, çocuk treni, slotcar, langırt, ayak futbolu gibi oyun ve spor alanlarıyla dolu dolu geçiyor.





FOTOĞRAF ÇEKİM ALANLARINA BÜYÜK İLGİ



Hem çocuklar hem de yetişkinler için özenle hazırlanan ve yeni yıl ruhunu yansıtan profesyonel fotoğraf çekim alanları, büyük beğeni topluyor. Dev kar küresinin yanı sıra kurabiye adam ve renkli şekerleme figürlerinin bulunduğu platform da festivali ziyaret eden vatandaşlar tarafından çok sevildi. Sevdikleriyle birlikte, 2025 yılının son günlerini ölümsüzleştiren vatandaşlar, hazırlanan alanlarda bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli vakit geçiriyor.





FESTİVAL KONSER VE MÜZİK DİNLETİLERİYLE TAÇLANIYOR



Çam kokusu eşliğinde hediyelik eşya stantlarını gezen ziyaretçiler, yiyecek-içecek stantlarından aldıkları kahve ve çayları, eşsiz bir atmosferde yudumlarken, festival her akşam düzenlenen konser ve müzik dinletileriyle taçlanıyor. Festivalde, Necati ve Saykolar, Denizli Lindy Hoppers Dans Topluluğu ve Yerden Yüksek müzik grubu ile Hakan Eyiden sahne alarak sanatseverlere unutulmaz bir müzik şöleni sundu.





ÖYKÜ GÜRMAN FESTİVAL SAHNESİNDE OLACAK



Festival kapsamında 23 Aralık Salı günü ise Türk müziğinin sevilen ismi Öykü Gürman, Çamlık Kent Ormanı'nda kurulan dev sahnede hayranlarıyla buluşacak. Güçlü sesi ve sahne enerjisiyle beğeni toplayan sanatçı, müzik tutkunları için birbirinden özel şarkıları seslendirecek. Konser boyunca geniş bir repertuvar sunacak olan sevilen sanatçı, hem duygusal hem hareketli parçalarla dinleyenlere müzik dolu bir gece yaşatacak.



FESTİVAL COŞKUSU YENİ YIL GECESİ ZİRVEYE ULAŞACAK



Şehrin dört bir yanından gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle devam eden organizasyon, Denizli'nin sosyal hafızasında iz bırakacak bir buluşma noktası oldu. 31 Aralık tarihine kadar devam edecek olan festival; hafta içi 17.00-23.00, hafta sonu 12.00-00.00, yeni yılın ilk saatlerinin karşılanacağı 31 Aralık gecesi ise 12.00-02.00 saatleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak.