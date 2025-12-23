Dünyanın ilk ve tek sofralar temalı uluslararası etkinliği Sofralar Sergisi - Yaratıcılık Konferansı, görkemli bir açılış davetiyle kapılarını açtı. 'Doğanın Işıltıları' temasıyla gerçekleşen açılış gecesi; iş, sanat, siyaset ve cemiyet hayatından çok sayıda seçkin davetlinin katılımıyla unutulmaz bir atmosfer sundu.

İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası arenada büyük ilgi gören organizasyonda, ilk gün sergi, ikinci gün konferans ve üçüncü gün ise B2B toplantıları ile küresel etkinlik pazarının kalbi İstanbul'da attı.

Bu yıl 36 ülkeden 350 küresel MICE profesyonelinin katıldığı küresel prestije sahip etkinlik, Türkiye genelinden yaklaşık 2 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı.

KM Events tarafından hayata geçirilen Sofralar Sergisi - Yaratıcılık Konferansı'nın 4. Edisyonu, 'Doğanın Işıltıları' teması ile Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nunda düzenlenen özel bir törenle başladı. Lüks davet dünyasının ikonik isimlerinin yer aldığı törende, KM Event'in yanı sıra 9 uluslararası tasarımcının Karaca ürünleri ile hazırladığı 8 özgün sofra tasarımının yer aldığı serginin açılışı da yapıldı. Uluslararası etkinlikte, oteller ve diğer sektör paydaşları da standları ile yer aldı.

'Doğanın Işıltıları' temasından ilham alan yaratıcı sofra tasarımları; güçlü görsel dili, zarafeti ve duyusal anlatımıyla ziyaretçilere çok katmanlı bir deneyim sundu.

Şıklık ve estetiğin sanatla buluştuğu bu özgün kompozisyonlar, sergiyi gezenleri adeta başka dünyalara taşıdı. KM Events ve Sofralar Sergisi - Yaratıcılık Konferansı'nın kurucusu Meltem Bayazıt Tepeler'in hoş geldiniz konuşmasıyla başlayan geceye; İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve TÜROB Başkanı Müberra Eresin'in yanı sıra iş, sanat, siyaset ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Meltem Bayazıt Tepeler, gecenin açılışındaki konuşmasında, büyülü etkinliğin 4. yılında, Sofra Tasarımı Sergisi - Yaratıcılık Konferansı'nın başlangıcından bu yana dört kat büyüdüğünü görmekten büyük gurur duyduğunu söyledi. Amaçlarının Türkiye'yi yaratıcılık, tasarım ve misafirperverlikte lider bir destinasyon olarak konumlandırmak ve bu ilhamı dünyaya taşımak olduğunu ifade eden Bayazıt Tepeler, bu yolculuğun 11-12 Nisan 2026'da Londra'da RSVP European Awards ile birlikte devam edeceğini söyledi.

Etkinliğin açılış gecesinde, küresel düğün ve etkinlik sektöründe tasarım ve yaratıcılık konusundaki liderlikleri nedeniyle serginin tasarımcı ve planlamacıları ile Sofra Tasarımı Sergisi Komitesi'ne ödülleri takdim edildi.

Sharon Sacks, Danielle Nay, Jamie Aston, Erica Jones, Andrea Guimaraes, Simone Tostes, Diana Sandoval, Nefianto Setiono ve Elizabeth Solaru'ya tasarım ödülleri verildi.

2024 ve 2025'in sunucusu Nadia Duran, 2025 Sofralar Sergisi Kreatif Direktörü Tomas De Bruyne ve Çiçek Direktörü Pascal Matla'nın da Takdir Plaketi aldığı gecede, ayrıca, Masterclass öğrencilerine de başarı sertifikaları verildi.