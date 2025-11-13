Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınına süt kamyonundaki 1650 litre sütü feda ederek müdahale eden şoför Ekrem Eşmeli ve işletme sahibi Erkan Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından teşekkür belgesi ve plaketle onurlandırıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'nin Honaz ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bulunan Akdere mevkiinde çıkan orman yangınına süt kamyonunda bulunan süt ile müdahale eden kahraman şoför Ekrem Eşmeli ve işletme sahibi Erkan Çetin, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette kısa bir konuşma yapan Başkan Çavuşoğlu, 'Doğayı korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Ekrem kardeşimiz, bir an bile tereddüt etmeden yangına müdahale ederek örnek bir davranış sergiledi. Bu şehirde yaşayan tüm vatandaşlar adına kendisine yürekten teşekkür ediyorum' dedi. İşletme sahibi Erkan Çetin'i de ayrıca tebrik eden Başkan Çavuşoğlu, 'Sizin kendisine o cesareti vermeniz de çok kıymetli. Sizin önceki davranış ve düşünceleriniz 'akşam iş yerine gittiğimde nasıl hesap veririm' kaygısı taşımadığı için Ekrem kardeşimi teşvik etmiş, teşekkür ediyorum iyi ki varsınız' ifadelerini kullandı.



YANGIN ESNASINDA 1650 LİTRE SÜTÜ FEDA ETTİ



Kahraman sürücü Ekrem Eşmeli ise böyle bir anda sadece elinden geleni yaptığını belirterek, 'Yapılması gerekeni yaptım. Kalbinde milliyetçiliği taşıyan birinin yapabileceği bir şeyi yaptım. Korkmadan, aklıma gelen ilk şeyi yaptım. Müdahale etmeseydim ormana yangın iyice yayılacaktı. Orman yanarken seyredemezdim, o anda elimde süt vardı ve hemen müdahale ettim' diyerek yaşananları anlattı.



Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu, gösterdikleri duyarlılık ve cesaret dolu davranış nedeniyle Eşmeli ve Çetin'e teşekkür belgesi ile plaket takdim etti.