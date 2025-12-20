Bursa'da İznik Belediyesi, DSİ Tesisleri yanından Bursa sapağına kadar uzanan güzergâhta yürüyüş, bisiklet ve parke taşlı yol çalışmaları ile bölgeyi modern sosyal yaşam alanına dönüştürüyor.

BURSA (İGFA) - İznik Belediyesi, kentin ulaşım ve sosyal yaşam altyapısını güçlendirecek önemli bir projeyi hayata geçiriyor. DSİ Tesisleri yanından başlayarak Bursa sapağına kadar uzanan güzergâhta yürütülen çalışmalar kapsamında 10 metre genişliğinde parke taş yol, yürüyüş ve bisiklet yolları ile köprü bağlantıları inşa ediliyor.

Toplam 11 milyon 558 bin 500 TL yatırım bedeline sahip projenin 2026 yılı Ocak ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge, piknik, kamp ve karavan alanlarıyla İznik'in yeni bir cazibe merkezi haline gelecek. Proje, hem ilçe halkının sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek hem de turizm potansiyelini artıracak.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, projenin ilçeye sağlayacağı katkılarla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları kaydetti:

'DSİ Tesisleri'nden Bursa sapağına kadar uzanan bu güzergâh, yürüyüş ve bisiklet yolları, köprü bağlantıları ve çevre düzenlemeleriyle İznik'e yakışır bir cazibe alanına dönüşecek. Yaz aylarında sahil bölgesindeki yoğunluk yeni oluşturduğumuz bu alana da yayılacak. Toplam 11,5 milyon TL'lik yatırımımızı 2026 Ocak ayında tamamlamayı hedefliyoruz. İznik'i sadece bugüne değil, geleceğe hazırlayan projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.'