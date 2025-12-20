Yeni yıla sayılı günler kala Bursalılar, yılbaşı coşkusunu Osmangazi Meydanı'nda yaşamaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Yeni Yıl Festivali', renkli etkinlikleri vatandaşlarla buluştururken, akşamları konserlerle Bursalıların içini ısıtıyor.

Bu doğrultuda sevilen seslerden Ecem Boyacı, festivalde sahne alırken dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Türk müziğinin seçkin şarkılarına yer verdiği repertuvarıyla müzikseverlerin ruhuna dokunan başarılı şarkıcı, yüksek ritimli parçalarla soğuk havaya rağmen alanı dolduran festival ziyaretçilerini doyasıya eğlendirdi.

Keyif dolu bir vaktin yaşandığı akşamda Bursalılarla kurduğu bağ ile şarkılarda bütünleşen Ecem Boyacı, böylesine güzel bir imkan sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.