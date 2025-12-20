Muğla'da Milas Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde inşa edilecek Taziye Evi'nin temelini düzenlenen törenle attı. Taziye Evi, vefat eden vatandaşların yakınlarının başsağlığı dileklerini karşılayabileceği modern ve konforlu bir alan olarak hizmet verecek.

MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, ilçeye kazandıracağı Taziye Evi'nin temelini attı. Aydınlıkevler Mahallesi, Sebahattin Akyüz Fen Lisesi arkasında yapılacak Taziye Evi, vatandaşların cenaze sonrası yas sürecini birlikte yaşayabileceği, başsağlığı dileklerini rahat bir ortamda kabul edebileceği bir merkez olarak planlandı.

Toplam 1.557 metrekare arazi üzerine inşa edilecek Taziye Evi'nin yapı alanı 500 metrekare olacak. Projede kadın ve erkek taziye salonları, mutfak, idari ofis, kadın ve erkek mescit, kadın-erkek abdesthane ile engelli tuvaletleri yer alacak. Sözleşme bedeli 13.978.000 TL olan tesis, kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılacak. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmalarıyla devam etti. Gümüşlük Mahalle Muhtarı Mehmet Ilbıra, Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Mustafa Öz ve Milas Taziye Evi Yapma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Celalettin Barak, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a teşekkür ederek, tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, törende yaptığı konuşmada, taziyenin sadece bir gelenek değil, zor zamanlarda birbirine destek olma şekli olduğunu vurguladı.