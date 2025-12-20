Diyarbakır'da kadınlar, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği eğitim programı sayesinde klima, kombi ve petek bakımını öğrenerek gündelik yaşamda karşılaştıkları teknik sorunlara çözüm üretiyor.

DİYARBAKIR (İGFA) - Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen programlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kadınların teknik beceriler edinerek hem gündelik yaşamda bağımsızlaşmalarını hem de mesleki alanda güçlenmelerini hedefliyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen klima, kombi ve petek bakımı ile mobilya kurulumu ve onarımı eğitim programının ikinci dönemi 1 Kasım'da başladı.

Koşuyolu Kadın Yaşam Merkezi'nde yürütülen ve iki ay süren eğitim programının ilk aşaması 1 Temmuz itibarıyla tamamlandı. İlk programdan 30 kadın faydalanırken, 1 Kasım'da başlayan ikinci dönem programına ise 13 kadın katılıyor. Program kapsamında kadınlara; klima bakımı, montaj ve söküm işlemleri ile arıza tespiti konularında uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerin sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edilecek.