Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hâkim ve savcı adaylarının mesleğe adım atacağı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sisteminin üçüncü sınavının bugün ve yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hâkim ve savcı adaylarının mesleğe daha donanımlı ve güçlü şekilde adım atmaları amacıyla hayata geçirilen Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sistemi çerçevesinde üçüncü sınavın bugün başladığını açıkladı. Sınav, yarın da devam edecek.

Bakan Tunç, sınav sonucunda toplam 1.000 hâkim ve savcı yardımcısı alımı yapılacağını belirtti. Bunların 850'si adli yargı, 50'si idari yargı, 100'ü avukatlıktan geçiş yoluyla olacak.

Tunç paylaşımında, adaylara başarı dileklerini iletirken, 'Adaletin tecellisi yolunda hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter dökecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin' ifadelerine yer verdi.