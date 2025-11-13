Bursa'da Yıldırım Belediyesi, AFAD iş birliğiyle düzenlenen panelde, kentsel dönüşüm ve afet farkındalığı çalışmalarını paylaştı; Başkan Oktay Yılmaz, güvenli ve dirençli şehir hedeflerini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, ilçeyi afetlere karşı dirençli ve güvenli hale getirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalarını, AFAD iş birliğiyle düzenlenen Afet Farkındalık ve Hazırlık Panelinde paylaştı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Salih Altun, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AFAD yetkilileri, akademisyenler, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Panelde, afet yönetimi, kentsel dönüşüm, gönüllülük ve risk azaltma konuları ele alındı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, panelde yaptığı sunumda, ilçedeki plansız ve güvenli olmayan yapı stoğunu dönüştürmek için yürütülen çalışmaları aktardı. Yılmaz, 'Bugüne kadar ilçemizde 755 hektarlık alanda planlama çalışmalarını tamamladık. 200 hektarda çalışmalar sürerken, 450 hektarda planlama süreci başlamak üzere. Toplamda 870 hektarlık alanı dönüşüme uygun hâle getirdik' dedi.

Başkan Yılmaz, kentsel dönüşüm projeleriyle ilçeye kazandırılan yeşil alan, eğitim alanı, ibadet yeri, sosyal tesis, spor tesisi, sağlık ve pazar alanlarını da paylaştı. 'Binaları değil, yaşamı dönüştürüyoruz. 29 kentsel dönüşüm projemizden 13'ünü belediye, 16'sını özel sektör iş birliğiyle hayata geçirdik. 2029 yılına kadar hedefimiz 30 bin bağımsız birimi tamamlamak' ifadelerini kullandı.

Panelde ayrıca; Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, Bursa Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Eyüphan Avcı ve Uludağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Fatih Gürses, afet yönetimi, gönüllülük ve deprem riski konularında sunumlar yaptı.

Programın sonunda Başkan Yılmaz ve protokol üyeleri, mahallelerde oluşturulan 'Mahalle Destek Afet Gönüllüleri'ne teşekkür belgelerini takdim etti. Afete hazırlık ve müdahale süreçlerine katkı sağlayan STK arama kurtarma ekiplerine de plaket verildi.