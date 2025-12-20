Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Yetenek Nasıl Gelişir?' etkinliğinde, Doç. Dr. Özgür Bolat tarafından çocukların ve gençlerin yaşam yolculuğuna ışık tutan başlıklar ele alındı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve kişisel gelişim alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çocukların ve gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen 'Yetenek Nasıl Gelişir?' söyleşisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Aileler ve eğitimciler için rehber niteliği taşıyan söyleşide, çocukların yeteneklerinin erken yaşta fark edilmesi ve doğru yöntemlerle geliştirilmesi konuları ele alındı.

Eğitim Bilimci ve Yazar Doç. Dr. Özgür Bolat'ın bilgi ve deneyimlerini paylaştığı programda, çocukların gelişim sürecinde ailelerin ve eğitimcilerin üstlendiği rolün önemi vurgulandı. Yetenek gelişimine dair bilimsel yaklaşımlar ve pratik önerilerin de aktarıldığı programda, katılımcılar merak ettikleri soruların yanıtını bulma fırsatı yakaladı.

Etkinliğe katılarak gençlerle buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ailelere de tavsiyelerde bulundu. Çocukların yeteneklerine göre gelişimine fırsat verilmesi gerektiğini savunan Başkan Mustafa Bozbey, 'Anne babalardan rica ediyorum bırakın kendi yeteneklerini ortaya çıkarsınlar. Bir inşaat mühendisi asgari ücretle çalışmaya mahkûm oluyor. İki dil bilen bir genç bile iş bulamıyor. Ama diğer yandan elektrik ustası, elektrik teknisyeni, tamirci, marangoz bulamıyoruz. Çocuklara ve gençlere meslek ve gelecek konusunda söz hakkı vermeliyiz' dedi.

'HAYAL KURUN VE HEDEF HALİNE GETİRİN'

Çocuklara ve gençlere en az bir spor ve müzik dalıyla uğraşmalarını tavsiye eden Başkan Mustafa Bozbey, 'Çocuklarımızı hayal kurması konusunda serbest bırakmalıyız. Kurdukları hayalleri de hedeflerine koysunlar. Hedefe kilitlendiklerinde aile büyükleri destek olmalıdır. Hayal kurup hedefe yönelenler hep başarılı olmuştur. Kurduğum hayallerin yüzde 95'ini gerçekleştirmiş bir insanım. Hayal kurarak ve hayali hedefe çevirerek başarılara imza atılacağına inanıyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın hayal kurmasına alan açan, onları doğru yönlendiren ve kimseyi geride bırakmayan bir eğitim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diye konuştu.