Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kaklık Mağarası'na ulaşımı sağlayan Haydar Baba Caddesi'ni sıcak asfaltla yeniliyor. Yaklaşık 4 kilometrelik güzergahta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çavuşoğlu, hedeflerinin Denizli'yi turizm destinasyonları açısından hak ettiği noktaya taşımak olduğunu vurguladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 'Yer altındaki Pamukkale' olarak bilinen Kaklık Mağarası'na ulaşımı sağlayan ve mevcut durumuyla ziyaretçiler için zorluk oluşturan Haydar Baba Caddesi'nde kapsamlı bir üstyapı hamlesi başlattı. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki güzergah, sıcak asfalt ile kaplanarak hem turistler hem de bölge halkı için daha güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım rotası haline getirilecek.

Yol üzerinde yürütülen titiz çalışmalar kapsamında, toplam 35 bin metrekarelik asfalt alanı ve 8,5 metre yol genişliğine sahip olan güzergahta, yaklaşık 7 bin ton sıcak asfalt imalatı gerçekleştirilecek. Yol ve kaldırımların zeminini güçlendirmek amacıyla temel hazırlıklarında toplam 18 bin ton PMT malzemesi kullanılarak güzergâhın dayanıklılığı en üst seviyeye çıkarılacak.



'TURİZM DESTİNASYONLARIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ'



Honaz ilçesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projenin bölge ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.

Herkesin mutlu olduğu bir şehir hayaliyle yola çıktıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: 'Kaklık Mağarası'na giden ve artık kötü bir görüntü sergileyen yolumuzu sıcak asfaltla yeniliyoruz. Bu çalışmayla hem vatandaşlarımıza hem de bölgemize gelen yerli ve yabancı turistlere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacağız. Şehrimizin kaynaklarını yine bu şehir için kullanarak Denizli'yi turizm destinasyonları açısından hak ettiği noktaya taşıyacağız.'