Edirne'de Keşanlı emekli gazeteci Sonay Can'ın 2010-2021 yılları arasındaki yurt içi gezi anılarından oluşan dördüncü kitabı 'Geziler Geçti Ömürden' yayımlandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanlı emekli gazeteci ve sürekli basın kartı sahibi Sonay Can'ın dördüncü kitabı 'Geziler Geçti Ömürden', Dionysos Yayın Group etiketiyle okurlarla buluştu. Kitap, Can'ın 2010-2021 yılları arasında gerçekleştirdiği yurt içi gezilerde biriktirdiği anılardan oluşuyor.

Eserin editörlüğünü Yılmaz Özkaya üstlendi.

Gazetecilikten 2012 yılında emekli olduktan sonra seyahat yazılarına ağırlık veren Sonay Can, geziler sırasında tuttuğu notlar ile fotoğraf ve video arşivlerinden yararlanarak her yıl bir kitap yayımlama hedefini sürdürüyor. Hatırlanacağı gibi Can, 2022'de 'Avrupa Yolcusu ve Balkan Günlükleri', 2023'te 'Ege ve Akdeniz Koylarında', 2024'te ise 'Saros Sevdalısı Bir Yıldız - Haluk Levent Anıları' adlı kitaplarını yayımlamıştı.

Yeni kitabında üç hatta dört kuşağın birlikte yaptığı yolculuklara odaklanan Can, şehirleri ansiklopedik bilgilerle değil, birebir yaşanmışlıklarla anlattığını belirterek, 'Ne gördüysek, ne yaşadıysak, ne yedik içtik, hatta eksik kalanları bile yazdım. Kuşaklar arası farklı beklentilerin nasıl aşıldığını anlatmaya çalıştım. Gezi kitaplarım devam edecek' dedi.

Dionysos Yayın Group ise kitapla ilgili yaptığı açıklamada, eserin samimi diliyle yolculukların insan ruhunda bıraktığı izleri aktardığını ve gezgin ruhlara ilham verdiğini vurguladı.