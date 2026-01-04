Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji politikaları kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda, Engelsiz Yaşam ve Spor Merkezi'nin çatısına, 1 milyon TL'lik yatırımla, Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu gerçekleştirilerek çevreci bir projeye daha imza atıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Kurulan sistem kapsamında, her biri 590 watt gücünde toplam 72 adet güneş paneli kullanıldı. Tesisin yıllık yaklaşık 45.000 kWh elektrik enerjisi üretmesi hedeflenirken, bu üretimle birlikte binanın enerji ihtiyacının bir bölümünün temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanması amaçlanıyor.

Yapılan hesaplamalara göre, Türkiye elektrik üretimindeki ortalama karbon emisyonu dikkate alındığında, bu güneş enerjisi santrali sayesinde yılda yaklaşık 19,4 ton karbondioksit (CO²) salınımının önüne geçilecek.

Bu miktar, doğaya sağladığı katkı açısından değerlendirildiğinde, yaklaşık 920 adet ağacın bir yılda atmosferden temizlediği karbon miktarına eşdeğer bir kazanım elde edilecek. Toplam 1 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje, ekonomik açıdan da sürdürülebilir bir proje olarak öne çıkıyor. Yapılan fizibilite çalışmalarına göre yaklaşık 3,5 yıl içerisinde kendini finanse etmesi öngörülen proje, kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından da önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.



'DOĞAYA SAYGILI, TASARRUF ODAKLI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI BENİMSİYORUZ'



Yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen bu yatırımın, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin üstlendiği sorumluluğun göstergesi niteliğinde olduğunu kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Bilimsel veriler, güneş enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarının fosil yakıt kullanımını azaltarak hem hava kalitesini iyileştirdiğini hem de küresel ısınma ile mücadelede uzun vadeli katkılar sunduğunu ortaya koyuyor. Bu yatırımımızla birlikte daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir Denizli için bir adım daha attık. Doğaya saygılı, çevreci bir yaklaşımla çalışmalarımıza devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.