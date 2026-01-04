İzmir'de Çiğli Balatçık Mahallesi'nde yaşanan su baskınlarına kalıcı çözüm için başlatılan projede 13 kilometre yağmur suyu, 3 kilometre atık su hattı inşa ediliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli ilçesine bağlı Balatçık Mahallesi'nde şiddetli yağışlarla birlikte yaşanan altyapı sorunlarını gidermek amacıyla kapsamlı bir ayrıştırma projesi yürütüyor. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve toplam 350 milyon liralık yatırımı kapsayan proje ile yağmur suyu ve atık su sistemleri ayrıştırılarak su baskınlarına karşı kalıcı çözüm sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında Balatçık Mahallesi genelinde 13 kilometre yağmur suyu hattı ile 3 kilometre atık su hattı inşa ediliyor. Çalışmalar tamamlandığında, uzun yıllardır yaşanan altyapı kaynaklı sorunların büyük ölçüde ortadan kaldırılması ve sistem güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nda görevli inşaat mühendisi Burcu Kaçar, projenin Anadolu Caddesi etabının tamamlandığını açıkladı. Özellikle 'Jandarma Bölgesi' olarak bilinen alanda geçmişte ciddi su baskınları yaşandığını belirten Kaçar, yapılan imalatlarla yüzey sularının yağmur suyu hatları üzerinden Balatçık Deresi'ne yönlendirildiğini söyledi.

Balatçık Mahallesi'nin bazı sokaklarında daha önce hiç yağmur suyu hattı bulunmadığını vurgulayan Kaçar, 'Bu proje ile birçok noktada altyapıyı sıfırdan kuruyoruz. Anadolu Caddesi üzerinde hiç yağmur suyu hattı yoktu. Şimdi daha uzun ömürlü ve yüksek kapasiteli bir sistem inşa ediyoruz' dedi.

Çalışmaların mahallenin iç kesimlerine doğru genişletileceğini belirten Kaçar, üniversite çevresi ile öğrenci ve kafe yoğunluğunun bulunduğu alanların da projeye dahil edildiğini ifade etti. Hızlı yapılaşma ve artan nüfus nedeniyle mevcut sistemlerin yetersiz kaldığını dile getiren Kaçar, Balatçık genelinde yağmur suyu sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedeflediklerini kaydetti. Projenin 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının planlandığını belirten yetkililer, çalışmalar süresince gösterilen sabır ve anlayış için yurttaşlara teşekkür etti.