11 ayın sultanı Ramazan ayının huzur ve maneviyat dolu atmosferi, Osmangazi'de düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleriyle meydanlara taşındı. Üftade Meydanı'nda gerçekleştirilen tasavvuf musikisi ile Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen Türk sanat müziği dinletisi, Ramazan akşamına hem manevi hem de sanatsal bir zenginlik kattı.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayının paylaşma, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Üftade Meydanı'nda gerçekleştirilen tasavvuf musikisi dinletisi, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılandı.

İftarın hemen ardından meydanı dolduran vatandaşlar, tasavvuf musikisinin huzur veren nağmeleri eşliğinde Ramazan gecesinin manevi iklimini birlikte yaşadı.

OSMANGAZİ MEYDANI'NDA SANAT MÜZİĞİ AKŞAMI

Ramazan akşamının bir diğer buluşma noktası ise vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Osmangazi Meydanı oldu. Meydanda düzenlenen Türk sanat müziği dinletisi, klasik Türk musikisinin zarif ve duygu yüklü eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. Seslendirilen eserler dinleyicilerden büyük beğeni toplarken, zaman zaman vatandaşların da eserlere eşlik etmesiyle meydanda samimi ve sıcak bir atmosfer oluştu.

Tasavvuf musikisinden Türk sanat müziğine uzanan etkinliklerle Ramazan akşamlarına renk katan Osmangazi Ramazan Sokağı, ay boyunca düzenlenecek çeşitli kültür ve sanat programlarıyla vatandaşları bir araya getirmeye devam edecek.