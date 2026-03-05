Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 8 Mart öncesi eşitlik çağrısı yaparak 'Kurumsal ve Bireysel Duruş Belgeleri'nin imzalanması için davette bulundu. Çağrıya Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de destek verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda 8 Mart kapsamında 'Eşitlik Birlikte Mümkün' çağrısını kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Bozbey, eşi Seden Bozbey'in başlattığı çağrıya destek vererek, emeğin ve cinsiyetin değil insanın değer gördüğü, kadınların güvende ve güçlü olduğu bir ülke hedeflediklerini belirtti.

Değerli Eşim Seden Bozbey'in başlattığı anlamlı çağrıya ses veriyorum.



Emeğin ve cinsiyetin değil, insanın değer gördüğü; kadınların güvende ve güçlü olduğu bir ülke istiyoruz.



Bu vizyonu paylaşan herkesi, 8 Mart için hazırladığımız Kurumsal ve Bireysel Duruş Belgelerini: pic.twitter.com/9OYJrI2KiS — Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) March 4, 2026

Bu vizyonu paylaşan herkesi hazırlanan Kurumsal ve Bireysel Duruş Belgelerini imzalamaya davet eden Bozbey, çağrının geniş kesimler tarafından sahiplenilmesini isteyerek, çağrıyı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır'a iletti.

Başkan Bozbey'in paylaşımına yanıt veren Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce yayımladıkları videolu mesajla kampanyaya destek verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Mustafa Bozbey'in çağrısını aldım.

Sizlerin de ses vermenizi bekliyoruz.

⤵️https://t.co/TZp8BEfVIh pic.twitter.com/n2uUPkywry — Deniz Dalgıç (@denizdalgic) March 4, 2026

Başkan Dalgıç, Mudanya Belediyesi'nde kadın istihdam oranının yüzde 34'ün üzerinde olduğunu belirterek, 'Ama bir gün 'kadın oranı' dememize gerek kalmadığında eşitlik gerçekleşmiş olacak' ifadelerini kullandı. Gençleri ve kadınları kampanyaya katılmaya davet eden Başkan Dalgıç, 'Haydi gençler, kadınlar, söz sizde. Çağrımıza ses vermenizi bekliyoruz. Siz de var mısınız?' dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hazırlanan 'Kadın Emeği, Eşitlik ve Adil Çalışma Yaşamı Duruş Belgesi'ni imzalayarak, eşit, adil ve şiddetsiz bir çalışma yaşamı için mesajını Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e iletti.

'Eşitlik Birlikte Mümkün' kampanyası kapsamında hazırlanan kurumsal ve bireysel duruş belgeleri, https://www.bursa.bel.tr/esitlikbirliktemumkun adresi üzerinden vatandaşların imzasına açıldı.



