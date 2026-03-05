Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 65 yaş üzeri vatandaşlara hizmet veren Saygınlar Kulübü, İzmit'ten sonra şimdi de Gölcük'te kapılarını açmaya hazırlanıyor. İleri yaştaki bireylerin sosyal hayattan kopmadan aktif ve üretken bir yaşam sürmelerini amaçlayan kulüp, Gölcük'te önemli bir ihtiyaca cevap verecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Saygınlar Kulübü büyüyor.

Geçtiğimiz yıl İzmit Saat Kulesi yanında açılan ve öne çıkan sosyal projeleri ile 65 yaş üstü vatandaşların uğrak yeri haline gelen Saygınlar Kulübü, Gölcük'te de hizmet vermeye hazırlanıyor. İhsaniye Mahallesi'nde konumlanan tesis, 418 metrekare kullanım alanına sahip binasıyla birlikte toplam 29 dönümlük alan üzerinde yer alıyor. Toplam 2 bin 878 metrekarelik kapalı ve açık kullanım alanına sahip olan kulüp; yaşam kalitesini artırmayı, sosyal izolasyonu önlemeyi ve kuşaklar arası kültürel aktarımı güçlendirmeyi amaçlıyor.

ZENGİN DONANIM, KONFORLU YAŞAM ALANI

Haftanın her günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermesi planlanan tesiste; 1 kafe, 1 kitap okuma alanı, 2 oturma alanı, 2 eğitim salonu, 1 kadın ve 1 erkek mescit, 1 kadın ve 1 erkek tuvalet, cam bölme kapalı teras, cam bölme kapalı veranda ve açık bahçe alanı bulunuyor. Modern ve erişilebilir şekilde tasarlanan kulüp, 65 yaş ve üzerindeki Gölcüklü vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği güvenli ve huzurlu bir ortam sunacak.

SOSYAL HAYATA AKTİF KATILIM

Gölcük Saygınlar Kulübü'nde gerçekleştirilecek faaliyetler oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Spor ve fiziksel aktivitelerden tarihi ve turistik gezilere, tiyatro ve sinema etkinliklerinden müzikal ve oyun programlarına kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.

Sağlıklı beslenme, güvenli internet ve teknoloji kullanımı eğitimleri, kuşaklar arası iletişim çalışmaları, kitap okuma ve kültürel etkinlikler, bahçe ekimi ve hasat çalışmaları, danışmanlık ve psiko-sosyal destek programları da kulüp bünyesinde yer alacak.

El sanatları, değerler eğitimi ve Kur'an-ı Kerim dersleri, zekâ ve hafıza oyunları, kamp ve piknik organizasyonları, meslek erbabı buluşmaları, sıfır atık eğitimi ve koro çalışmaları gibi birçok başlıkta düzenlenecek etkinliklerle 65 yaş ve üzeri vatandaşların aktif, üretken ve sosyal bir yaşam sürmeleri hedefleniyor.