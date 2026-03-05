Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin mahalle iftarları kapsamında Hamitler Mahallesi'nde kurduğu gönül sofrası, yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın da katıldığı programda vatandaşlar, Ramazan'ın bereketini ve dayanışma ruhunu birlikte yaşadı.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayının manevi atmosferini Osmangazi'nin dört bir yanında yaşatan Osmangazi Belediyesi, kurduğu iftar sofralarıyla vatandaşları aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor.

Hamitler Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleri komşularıyla birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşarken, program Ramazan'ın dayanışma ve paylaşma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın da katıldığı programda ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Ramazan'ın bereketi ve kardeşlik iklimi yüzlerdeki huzura yansıdı.

'İMKANLARIMIZI VATANDAŞLARLA PAYLAŞIP, RAMAZAN'IN BEREKETİNİ YAŞIYORUZ'

İftar öncesinde vatandaşlara yemek dağıtan ve akabinde sofraları tek tek gezerek Hamitler Mahallesi sakinleriyle selamlaşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayının paylaşımcı ruhuna dikkati çekti. Başkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

'Bu akşam sizlerle birlikte olduk. Her gün birçok noktada Osmangazi'deki vatandaşlarımızla iftar sofralarında buluşuyoruz. Bizler, imkanlarımızı vatandaşlarla paylaşıp, Ramazan'ın bereketini, huzurunu ve dayanışmasını hep birlikte yaşıyoruz. 20 bine yakın vatandaşımıza, ihtiyaç sahiplerine erzak paketlerini ulaştırıp, bir nebze de olsa onların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Buraya geldiniz, birlikte iftar yaptık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Allah kabul etsin diyorum.'

Hamitler Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Aşkın ise Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sunarak, bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi.

Mahalle iftarları sayesinde komşuluk bağlarının güçlendiğini belirten vatandaşlar, aynı sofrada buluşma imkanı sunduğu için Başkan Erkan Aydın'a teşekkür etti. Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşamanın mutluluğunu ifade eden mahalle sakinleri, bu tür buluşmaların toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirdiğini kaydetti.