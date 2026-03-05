Çağdaş Eğitim Kooperatifi üyeleri, Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu'nun kabulünün 102. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'i ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK), Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu'nun kabulünün 102. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de anma programı gerçekleştirdi.

3 Mart'ta düzenlenen ziyarete ÇEK Yönetim Kurulu, Danışma Yüksek Kurulu üyeleri, ortaklar, kurum müdürleri, çalışanlar, Kır Çiçekleri ve Görükle Yurdu öğrencileri ile 3 Mart Eğitim Kurumlarını temsilen ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Programda ayrıca bir devlet okulu olan Yıldırım Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve velilerinden oluşan 50 kişilik bir heyet de yer aldı. Daha önce Anıtkabir'i görmemiş öğrencilerin programa dahil edilmesi ziyarete ayrı bir anlam kattı.

ÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay liderliğindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e ulaştı. Tören, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sunulması ve saygı duruşu ile başladı. Ardından heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Başkan Nihan Alpay deftere yazdığı mesajda, Cumhuriyet'in eğitim başta olmak üzere gerçekleştirilen devrimlerle güçlü temeller üzerine kurulduğunu belirterek, çağdaş, laik ve demokratik değerleri benimseyen nesiller yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Program, Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından sona erdi.