İZMİR (İGFA) - Her yıl 27 Şubat'ta kutlanan Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü kapsamında, Bornova Belediyesi tarafından Altındağ Kültür Merkezi STK Yerleşkesi'nde Kış Konseri düzenlendi. Yıldız Kenter Sahnesi'nde gerçekleşen etkinlik, sivil toplumun dayanışma ruhunu türkülerin sıcaklığıyla buluşturdu.

Dünya genelinde yoksulluk ve eşitsizlikle de mücadele eden STK'ların özverili çalışmalarına dikkat çekilen gecede salonu dolduran katılımcılar, müziğin birleştirici gücüne ortak oldu.

TÜRKÜLERLE DAYANIŞMA MESAJI

Bornova Belediyesi STK Türk Halk Müziği Korosu, Şef Selda Kesgi yönetiminde sahne aldı. 'Açıl Ey Ömrümün Varı', 'Gova Gova İndirdiler Yazıya', 'Dumanı da Vardır Şu Dağların Başında', 'Ah Bir Ataş Ver', 'Amman Avcı Vurma Meni' ve 'Damat Halayı' gibi koro eserleri büyük alkış aldı.

Gecede ayrıca 'Harman Yeri Sürseler', 'Bağa Gel Bostana Gel', 'Uzun Kavak Ne Gidersin Engine', 'Tekirdağ'ın Üzümü', 'Arda Boylarında' ve 'Ak Güvercin Olaydım' gibi solo performanslar da izleyicilerle buluştu. Salondaki konuklar türkülere hep bir ağızdan eşlik ederek coşkuyu büyüttü.

BAŞKAN ÖMER EŞKİ: 'SİVİL TOPLUM DEMOKRASİNİN VİCDANIDIR'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sivil toplumun toplumsal dayanışmanın ve demokratik katılımın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, 'STK'larımız, eşitsizlikle ve yoksullukla mücadelede büyük bir özveriyle çalışıyor. Biz de yerel yönetim olarak onların yanında olmaya, ortak projeler üretmeye ve bu dayanışma kültürünü büyütmeye devam edeceğiz. Bu akşam türkülerle verdiğimiz mesaj, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir' dedi.

Eşki, kültür ve sanat etkinliklerinin sivil toplumun görünürlüğünü artırdığını ve toplumsal farkındalığı güçlendirdiğini vurguladı.