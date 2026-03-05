Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Hacılar'daki Ramazan etkinlikleri kapsamında, 7'den 70'e vatandaşlar aynı sofrada, aynı coşkuda buluştu. Kültür, sanat ve maneviyatın iç içe geçtiği program büyük ilgi gördü.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kültür, sanat ve eğitime verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını sürdüren KAYMEK, '11 ayın sultanı' Ramazan'da da gönüllere dokunmaya devam ediyor. İlçelerde sosyal dayanışmayı güçlendiren etkinlikler, vatandaşlardan tam not alıyor.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde Ramazan ayına özel olarak düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri, tüm hızıyla sürüyor. Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. öncülüğünde gerçekleştirilen programların Ramazan'daki 6'ncı durağı Hacılar oldu.

Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte salonu dolduran vatandaşlar, Ramazan'ın manevi atmosferini birlik ve beraberlik içerisinde yaşadı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program; mehteran gösterisi, Âşık ile Maşuk oyunu, çocuk tiyatrosu, palyaço ve yüz boyama etkinlikleri, tasavvuf konseri ve semazen gösterileriyle devam etti. Etkinlik boyunca çocuklar için özel aktiviteler düzenlenirken, vatandaşlara lokma ikramı da yapıldı.

Daha önce Akkışla, Felahiye, Develi, Özvatan ve Yeşilhisar'da yoğun katılımla gerçekleştirilen Ramazan programları, Hacılar'da da aynı coşkuyla karşılandı. Özellikle çocukların ve gençlerin ilgisi programın en dikkat çeken yönlerinden biri oldu.

Sıradaki Durak: Bünyan

Büyükşehir'in ilçelerdeki Ramazan buluşmaları bugün Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi'nde devam edecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ramazanın bereketini ve manevi iklimini tüm ilçelere taşımayı sürdürürken, tüm vatandaşları bu anlamlı buluşmalara davet ediyor.