Cumhuriyet'in 102. yılı, Trabzon'da binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen Fener Alayı Yürüyüşü ile büyük bir coşkuyla kutlandı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı Yürüyüşü'ne katıldı. Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan yürüyüş, binlerce vatandaşın ellerinde Türk bayraklarıyla gerçekleştirdiği coşkulu bir kortejle 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda son buldu. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loloğlu, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, ilçe belediye başkanları ve binlerce vatandaş etkinlikte yer aldı.

GURUR GÜNÜ YAŞIYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Bugün bütün ülkemizde olduğu gibi Trabzon'umuzda da bir gurur gününü yaşıyoruz. Hepimizin elinde bağımsızlığımızın sembolü Türk bayrağımız var, çok şükür. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' diyen o anlamlı dizeleri bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Uğrunda canını feda eden şehitlerimiz sayesinde bu topraklar ebediyen Türk yurdu olarak kalmıştır. Cumhuriyetimizi bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Allah hepsine rahmet eylesin, ecdadımızın ruhu şad olsun' dedi.

BÜYÜK COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Ruhları rahat olsun, çünkü biz dedelerimizden aldığımız bu kutsal emaneti, bu toprakların sınırlarını ve güvenliğini koruyarak, tam bağımsız Türkiye yolunda Cumhuriyetimizle birlikte ilelebet yaşatacağız. Dün Atatürk anıtına çelenk bırakarak başlattığımız kutlamaları bugün büyük bir coşkuyla sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Bütün hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, nice gurur dolu yıllar diliyorum.'