Bursa'da Gemlik Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merkez ve çevre mahallelerde eş zamanlı çalışmalarla ulaşım altyapısı güçlendiriliyor.

BURSA (İGFA) - Gemlik'te ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları sürüyor. Hamidiye Mahallesi'nde Ziraat Bankası arkasındaki Matbaacılar Sokak'ta asfalt ve kaldırım sökme işlemleri tamamlandı, yol kaplamasının ardından sokak kilitli taş parke ile döşenerek hem konforlu hem de estetik bir görünüm kazanacak.

Umurbey Mahallesi'ndeki Celal Bayar Evleri bölgesinde ise Ahmet Dalıbey Caddesi'nde sathi kaplama işlemleri tamamlanırken, kilitli taş parke döşeme çalışmaları hızla devam ediyor. Bu çalışmalarla ulaşım altyapısının daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale gelmesi hedefleniyor.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, 'Gemlik'in her noktasında vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti almasını öncelikli hedef olarak görüyoruz. Merkezden kırsal mahallelere kadar ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.