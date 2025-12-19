Karabağlar Belediyesi'nin katılımcı demokrasiye dayalı uygulamaları, Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği 7. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda iyi uygulama örnekleri arasında sunuldu.

İZMİR (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 7. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, yerel yönetimlerde demokratik, sosyal ve katılımcı uygulamaların paylaşıldığı önemli bir platform oldu. Sempozyumda, Karabağlar Belediyesi'nin 'Başkan Mahallede', 'Karabağlar Akademi' ve 'Çocukların Kentsel Alanlarda Güvenli Oyun, Yürüyüş ve Katılım Algıları' başlıklı projeleri örnek uygulama olarak tanıtıldı.

Karabağlar Belediyesi AR-GE Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, 'Başkan Mahallede' uygulamasının, mahalle ölçeğinde yurttaşlarla doğrudan iletişim kurmayı sağladığı ve sorunların yerinde tespit edilerek çözüm süreçlerinin birlikte yürütüldüğü vurgulandı. Düzenli olarak iki haftada bir kurulan başkanlık ofisleri, katılımı sürekli ve kalıcı hale getirerek yerel yönetimde sahadan beslenen bir model oluşturuyor.

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü sunumunda ise 'Karabağlar Akademi' kapsamında yürütülen 2025 Öğrenci Yaz Akademi Programı ve katılımcı yönetişim süreçleri katılımcılarla paylaşıldı. Sunumda, projelerin şeffaflık, hesap verebilirlik, eşitlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda katılımı kurumsallaştırdığı ve yerel yönetimde kalıcı bir yönetişim modeline dönüştürdüğü ifade edildi.

Sempozyumda ayrıca 'Çocuk ve Genç Eylem Planı' çerçevesinde yapılan çalışmalar ele alındı. Karabağlar'da yaklaşık 104 bin 18 yaş altı çocuğun yaşadığına dikkat çekilen sunumda, çocukların güvenli oyun alanları, yeşil alanlar ve sessiz ders çalışma mekânlarına olan ihtiyaçları aktarıldı. Çocukların katılımının stratejik planlamada önemli bir rol oynadığı, geri bildirimlerinin kentsel tasarım ve sosyal hizmetlerin kalitesini artırdığı vurgulandı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, katılımcı yönetim anlayışıyla ilgili 'Karabağlar'da yerel yönetimi yalnızca belediye binasıyla sınırlı görmüyoruz. Mahalleleri birlikte konuştuğumuz, birlikte karar aldığımız ve birlikte çözüm ürettiğimiz alanlar olarak ele alıyoruz. Katılımcılığı bir yöntem değil, kalıcı bir yönetim anlayışı olarak görüyoruz.' dedi.