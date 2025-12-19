Keçiören Belediyesi'nin 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde' buluşmaları kapsamında Başkan Dr. Mesut Özarslan, Yayla ve Esertepe Mahalleleri sakinleriyle bir araya gelerek talepleri dinledi ve çözümler üretti.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini doğrudan dinlemek amacıyla düzenlediği 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde' buluşmalarına Yayla ve Esertepe Mahalleleri ile devam etti. Esertepe Mahalle Konağı'nda gerçekleştirilen programda Başkan Dr. Mesut Özarslan, vatandaşlardan gelen taleplere anında çözüm üreterek hemşehrilerini memnun etti. Zamana ihtiyaç duyulan talepler için ise kısa sürede çalışmaların yapılacağı bildirildi.

Programa; CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, Yayla Mahalle Muhtarı Selma Bayram, Esertepe Mahalle Muhtarı Fatma Sazak, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Başkan Özarslan, konuşmasında belediyecilik anlayışlarını makam değil hizmet sorumluluğu üzerine kurduklarını vurguladı. 'Bizler sizlerin hizmetindeyiz, hizmetkârınız olmaya devam edeceğiz. Belediyecilikte siyaset olmaz; bu şehrin altyapı, kentsel dönüşüm, ulaşım, işsizlik ve sağlık gibi sorunlarına çözüm üretmek için varız' ifadelerini kullandı.

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım da toplantıda yaptığı konuşmada, 'Seçildiğimiz makamlar siz hemşehrilerimizin bize verdiği bir emanet. Sorunları dinlemek, çözüm üretmek ve daha yaşanabilir bir Keçiören oluşturmak için buradayız' dedi.

Mahalle muhtarları da Başkan Özarslan ve ekibine teşekkür ederek, buluşmaların mahalleler arası kaynaşmayı güçlendirdiğini ve sorunların çözümünde belediyenin desteğinin önemli olduğunu belirtti. Vatandaşlar ise programın kendilerine sorunlarını doğrudan iletme imkânı sunduğunu ifade ederek, Keçiören Belediyesi'nin çözüm odaklı yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Keçiören Belediyesi, 'Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde' buluşmalarını önümüzdeki haftalarda da diğer mahallelerde sürdürecek.