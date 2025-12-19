Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığı artıran ve Türkiye'de ilk olacak örnek bir organizasyona hazırlanıyor. Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 'Engelsiz Adımlar Halk Oyunları Yarışıyor' ile 180 özel gereksinimli birey performanslarını sergileyecek.

KOCAELİ (İGFA) - Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Engelsiz Adımlar Halk Oyunları Yarışıyor' yarışması 21 Aralık Pazar günü Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmayı ve yeteneklerini görünür kılmayı amaçlayan yarışma, halk oyunları aracılığıyla kapsayıcı bir platform sunuyor. Kültürel mirasımızın önemli bir parçası olan halk oyunları, bu kez engelleri aşan adımlar ile sahneye taşınıyor.

Türkiye'de ilk kez özel gereksinimli bireylere yönelik bir halk oyunları yarışması olarak düzenlenen bu pilot proje, Kocaeli'den tüm Türkiye'ye yayılmayı hedefliyor. Yarışmanın ardından Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından ülke genelinde ilçelerde düzenlenecek yarışmalara yeni bir kategori olarak eklenmesi planlanıyor.

180 ÖZEL BİREY SAHNE ALACAK

Etkinlik kapsamında Kocaeli'nin 11 ilçesinden 15 halk oyunu ekibi yarışmaya katılacak. Tamamı özel gereksinimli bireylerden oluşan ekiplerde, tekerlekli sandalye ile performans sergileyecek gruplar da yer alıyor. Toplamda 180 özel birey, kendi yörelerine ait halk oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Ayrıca yarışma Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun lisanslı hakemleri tarafından takip edilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen proje, özel gereksinimli bireylerin sadece sahnede değil, hayatın her alanında daha görünür olmasını hedefliyor. Organizasyon, hem Türkiye'de daha fazla özel gereksinimli bireye ulaşmayı hem de bu bireylerin sosyalleşmesini sağlamayı amaçlıyor.