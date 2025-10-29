Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni açıkladı. Bilim ve Kültür'de Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Resim'de Yalçın Gökçebağ, Müzik'te Yalçın Tura ödül aldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Atatürk Barış Ödülü verildi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, 'Bilim ve Kültür' dalında akademisyen Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'ün, 'Resim' dalında Yalçın Gökçebağ'ın, 'Müzik' dalında besteci Yalçın Tura'nın, 'Anadolu Arkeolojisi' dalında arkeolog ve akademisyen Prof. Dr. Fahri Işık'ın, 'Fotoğraf' dalında ise Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın ödüle değer görüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün ise bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verileceğini duyurdu.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1983569990411317531