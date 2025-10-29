İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir Körfezi'nde düzenlenen '102'nci Yıl 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı'nın startını verdi.

İZMİR (İGFA) - Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu ile Ege Açık Yat Kulübü iş birliği ile düzenlenen '102'nci Yıl 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı'nın İzmir Körfezi etabı renkli görüntülerle başladı.

Yarışın startını Konak İskelesi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay birlikte verdi. Bergama Vapuru ile yarışı denizden takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Işıkhan Güler, İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım eşlik etti. Yat yarışı Bayraklı ve Çiğli istikametinin ardından Konak İskelesi'nde tamamlanacak.

Yarışçılara telsizle seslenen Başkan Tugay, 'Sizleri büyük bir keyifle izliyorum. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ortaya çıkardığınız bu güzellik için hepinize çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıllarda inşallah sizlerin başlangıcını yaptığı bu güzel etkinliği çok daha görkemli gerçekleştirebiliriz. Size başarılar ve güzel bir gün diliyorum' dedi. Yarışmacılar ise Başkan Tugay'a teşekkürlerini sundu.