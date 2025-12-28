Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üst geçitlerin daha dayanıklı hale gelmesini sağlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesi Eğitim Kampüsü Tramvay Durağı üstgeçidini elden geçirdi.

Üstgeçitte tespit edilen yapısal sorunları gidermek için çalışma yapan ekipler, eskiyen ve kırılan merdivenlerde tadilat ve tamirat çalışması yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmaları vatandaşların güvenliğini artırmakla birlikte kent genelinde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine de önemli ölçüde katkı sağlıyor. Başlatılan çalışma sürecinde, yaya geçiş güvenliği için geçici önlemler alınarak vatandaşların mağdur olmaması sağlandı.