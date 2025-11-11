Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Etimesgut'ta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin orman varlığını artırmadaki başarısını vurgulayarak, 'Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut'ta gerçekleştirilen 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü Programı'nda konuştu. Ormanları sadece birer ağaç topluluğu değil, yaşam kaynağı olarak gördüklerini belirten Erdoğan, çevre politikalarının 2053 net sıfır emisyon hedefi ve Yeşil Kalkınma Devrimi vizyonu doğrultusunda kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 23 yılda Türkiye genelinde 7,5 milyar fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu belirterek, 'Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık. Bugün ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı hale geldi' dedi.

https://twitter.com/iletisim/status/1988214839303368803

Birleşmiş Milletler raporlarına göre Türkiye'nin orman alanını en fazla artıran ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2020'de 6'ncı sıradaydık, 2025'te dünyada 4'üncü sıraya yükseldik. Ayrıca yıllık ağaçlandırma alanı en yüksek ülkeler arasında 3'üncü sıraya çıktık.' bilgisini paylaştı. Erdoğan, 'Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan' sloganıyla yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını belirterek, 'Tarım ve Orman Bakanım hedefi 550 milyon fidan ve tohum olarak açıklamıştı. İnşallah orman teşkilatımızın gayreti ve vatandaşlarımızın desteğiyle bu rakamı 600 milyona çıkaracağız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 il ve 922 ilçede eş zamanlı düzenlenen fidan dikim etkinliklerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 'Bir günde fidan dikme rekorunu da bugün inşallah kıracağız. Her karış vatan toprağını yeşille, hayatla, umutla buluşturacağız.' ifadelerini kullandı.

Daha sonra katılımcı protokol ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı kapsamında fidan dikerek can suyunu verdi.