İzmir'in Foça ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel ve su baskınları sonrası Kaymakam İhsan Emre Aydın, Yenifoça Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

İZMİR (İGFA) - Foça'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış, bazı bölgelerde sel ve su baskınlarına neden oldu.

Yaşanan olumsuzlukların ardından Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Yenifoça Mahallesi'nde selden etkilenen alanları ziyaret etti.

Kaymakam Aydın, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alarak yapılan müdahaleleri yerinde değerlendirdi.

Alanda incelemelerde bulunan Aydın, vatandaşların güvenliği ve mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesi için tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığını belirtti.