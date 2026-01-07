Çorum Belediyesi toplu ulaşım hizmetlerinde uygulamaya koyduğu yeniliklerle halk otobüslerinin kullanımında vatandaşlara büyük kolaylıklar sağladı. KİOSK bakiye yükleme sistemi, mobil uygulama ile online bakiye yükleme, QR kod ile ödeme ve kredi kartı ile araçta ödeme imkanı sunan yenilikler vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

ÇORUM (İGFA) - Halk otobüsleri 2025 yılında 13 Milyondan fazla kişiyi taşıdı. 64 adet 12 metre, 9 adet 8.5 metre, 2 adet 18 metre körüklü otobüs ve 4 adet minibüs olmak üzere 79 araçla toplu ulaşım hizmeti sunulurken, 1 yılda 13 Milyon 297 bin 082 kişiyi taşıyarak geçen yıla oranla taşıma sayısını artırarak rekora imza attı.

RAKAMLARLA ŞEHRİMİZDE TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ

2025 yılında; 1 milyon 206 bin 895 yolcu kredi kartı ile, 1 milyon 540 bin 226 yolcu online ödeme sistemi ile, 860 bin 629 yolcu ise KİOSK bakiye yükleme cihazları aracılığıyla toplu taşıma hizmetinden faydalandı.

Toplu taşıma araçlarıyla 2025 yılında; günlük ortalama 828 sefer, aylık 22 bin 235 sefer, yıllık ise 266 bin 820 sefer düzenlendi. Hafta içi ortalama 49 bin, hafta sonları ise ortalama 26 bin yolcu toplu taşıma hizmetlerini kullandı.

Aynı dönemde halk otobüsleri; günlük 15 bin 661 kilometre, aylık 416 bin 384 kilometre, yıllık toplamda ise 4 milyon 21 bin 465 kilometre yol kat etti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, toplu ulaşımda yapılan iyileştirmelere dikkat çekerek, 'Toplu ulaşımda son dönemde önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Filomuza kattığımız yeni araçlarla hemşehrilerimizin daha konforlu bir ulaşım hizmeti almasını sağladık. 2026 yılı içerisinde de yeni araçları filomuza dahil ederek, eskiyen ve kullanım süresini dolduran araçlarımızı kademeli olarak hizmetten çıkaracağız.' dedi.