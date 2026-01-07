Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa ilçesinde yer alan ve kentin önemli ulaşım arterlerinden biri olan 100. Yıl Caddesi'ndeki altyapı çalışmalarına devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce de çalışmaların yapıldığı, Muratpaşa ilçesinde yer alan 100. Yıl Caddesi'nde, 8-20 Ocak tarihlerinde altyapı yenileme çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle 8-20 Ocak tarihlerinde, 100. Yıl Caddesi'nin güney aksında kısmi yol kapama olacak. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, içme suyu hatları yenilenecek ve ardından asfalt çalışması yapılacak.

ESKİYEN SU HATLARI YENİLENECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri çalışmaların planlanan sürede tamamlanması için yoğun mesai sarf edecek. Eskiyen su hatlarını yenilemek ve Antalyalıların yaşam konforunu arttırmak amacıyla gerçekleştirilecek olan çalışmalarda, vatandaşların günlük yaşamını en az düzeyde etkilemek adına gerekli tüm önlemler alındı.